Taksim'de olaylı İsrail karşıtı eylemlere ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama

İstanbul Taksim'de İsrail'e ticaretin kesilmesi için protesto yapan grup, gösterinin bitmesine rağmen tüm uyarılara rağmen polise mukavemet gösterince gözaltına alındılar. Filistin konusunda genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verildiğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." ifadesini kullandı.

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İsrail ile ticaretin kesilmesi için Taksim’de eylem yapan ‘Filistin İçin Bin Genç’ grubunun olaylı eylemi gözaltılarla sonuçlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protesto gösterisi bittikten sonra göstericilerden bir grubun tüm uyarılara rağmen dağılmadığını ve "devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet ettiği" söyledi.

Yerlikaya, eylemcilerden 43 kişinin yakalandığını, 38’inin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını, 5 kişi hakkında da ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını aktardı. Yerlikaya, olay ile ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.

"Farklı şer odakların ittifakıyla oluşturulan marjinal gruplar"

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar."