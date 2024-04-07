BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  DÜNYA

Husiler: İngiltere ve İsrail'e ait gemileri vurduk

Husiler: İngiltere ve İsrail'e ait gemileri vurduk

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İngiltere ve İsrail'e ait 3 geminin vurulduğunu duyurdu.

Abone ol

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda yayımlanan konuşmasında, bir İngiliz gemisinin Kızıldeniz'de füzelerle hedef alındığını ve geminin tam isabet vurulduğunu söyledi.

İşgal altındaki Filistin limanlarına giden 2 İsrail gemisinin de vurulduğunu kaydeden Seri, ilk geminin (MSC GRACEF) Hint Okyanusu'nda diğerinin ise (MSC GINA) Umman Denizi'nde balistik füzelerle hedef alındığı bilgisini verdi.

Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya dek İsrail gemilerinin, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndan geçişine engel olacaklarını yineledi.

İsrail'den, Husilerin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücünün" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda
A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda
Bakan Koca'dan ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Bakan Koca'dan ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçından çekildi
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçından çekildi
YSK karar verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp ilçelerinde seçim yenilenmeyecek
YSK karar verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp ilçelerinde seçim yenilenmeyecek
Bakan Koca'dan, 'Dünya Sağlık Günü' ve 'Sağlık Haftası' mesajı
Bakan Koca'dan, 'Dünya Sağlık Günü' ve 'Sağlık Haftası' mesajı
Beşiktaş'tan TFF'nin kararına çok sert tepki
Beşiktaş'tan TFF'nin kararına çok sert tepki
Horoz dövüştürüp kumar oynayan 41 kişiye 673 bin 500 lira ceza
Horoz dövüştürüp kumar oynayan 41 kişiye 673 bin 500 lira ceza
Ali Koç: İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek atmak zorundayım
Ali Koç: İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek atmak zorundayım
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Fenerbahçe U19 Takımı, Şanlıurfa'ya geldi!
Fenerbahçe U19 Takımı, Şanlıurfa'ya geldi!
TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü
Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü