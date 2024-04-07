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Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü

Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü.

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2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. hafta maçında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve ligin bitimine 4 hafta kala 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, 32. haftada 1461 Trabzon'u konuk etti. Müsabakayı 2-1 kaybeden Bursaspor, bitime 4 hafta kala TFF 3. Lig'e düştü.

Bursaspor 32 hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi alarak 20 puanla 18. sırada yer alıyor.

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