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Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan Murat Çelik'ten (60) haber alamayan yakınları, evine gitti. Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları sağlık ve polis ekibini çağırdı.

Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.

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