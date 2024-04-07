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YRP'li belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!

YRP'li belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!

31 Mart yerel seçimlerinde Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız israfın önüne geçeceklerini belirterek, makam aracını satışa çıkardıklarını açıkladı.

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Yerel seçimlerde 11 bin 439 oy alarak Yeniden Refah Partisi’nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti.

Yıldız, seçim öncesi israfı bitireceklerine dair söz verdiğini hatırlatarak tasarrufa makam araçlarından başladıklarını vurguladı. Belediye şirketine ait olan Mercedes marka otomobil için satış kararı aldıklarını belirten Yıldız 'hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

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