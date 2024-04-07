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İsrail'in Gazze saldırılarında 184. gün! Can kaybı 33 bin 175 oldu

İsrail'in Gazze saldırılarında 184. gün! Can kaybı 33 bin 175 oldu

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu zamana kadar düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 175'e çıktı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

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