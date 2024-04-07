Altay'ı yenen Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Altay'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek tarihinde ilk Süper Lig'e çıktı.

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1. Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Cüneyt Biçer'in çalıştırdığı Altay karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabakada 5 gol çıkarken kazanan Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Eyüpspor, 4 golle güldü

Eyüpspor, 8. dakikada Gianni Bruno ile öne geçti. Altay, 14'te Deniz Kadah ile skoru eşitledi. Eyüpspor, 23'te Recep Niyaz'ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'da ilk golü atan Gianni Bruno, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı.

İstanbul ekibinde 64'te kazanılan penaltıda topun başına Adrien Regattin geçti. Regattin, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıktılar

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 29 hafta sonunda puanını 67'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Altay ise ligin bitimine 5 hafta kala 15 puanda kaldı.

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.

Arda Turan, ilk başarısını yakaladı

Kariyerinde ilk teknik direktörlük heyecanını Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, ilk takımında şampiyonluk sevinci yaşadı.