Netanyahu suçu Hamas'a attı! Ateşkes şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı Hamas'ın engellediği iddiasında bulunurken ateşkes için şartını da açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. İsrail'de halkın neredeyse her gün sokağa dökülerek, Netanyahu'nun istifasını istemesi üzerine halka 'birlik' çağrısında bulundu.

Zafere uzak olmadıklarını iddia eden Netanyahu, ''Zaferden bir adım uzaktayız. Ancak ödediğimiz bedel acı doku ve yürek parçalayıcı.'' dedi.

Geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik müzakerelere değinen Netanyahu, “Uluslararası topluma açıkça ifade ettim. Rehineler teslim edilmeden ateşkes olmayacak. Bu, İsrail hükümetinin politikasıdır ve Biden yönetiminin bunu hala kendi pozisyonları olduğunu açıkça ifade etmesini de memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Artan uluslararası baskılara rağmen İsrail’in Hamas’ın aşırı taleplerine ‘teslim olmayacağını’ kaydeden Netanyahu, “Anlaşmayı engelleyen İsrail değil. Hamas anlaşmayı engelliyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan kabine toplantısının ardından açıklama yapan adını açıklamayan İsrailli bir hükümet yetkilisi, İsrail’in Mısır’ın başkenti Kahire’deki müzakerelere heyet göndereceğini söyledi.

CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani görüşmeler için Kahire’ye varmıştı. Bugün yeniden başlaması beklenen müzakerelere Burns ve Al-Thani'nin yanı sıra MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın da katılması bekleniyor.