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Horoz dövüştürüp kumar oynayan 41 kişiye 673 bin 500 lira ceza

Horoz dövüştürüp kumar oynayan 41 kişiye 673 bin 500 lira ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüştürüp kumar oynadıkları tespit edilen 41 kişiye toplam 673 bin 500 lira para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Perşembe beldesinde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda horoz dövüşünü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli, horozu bulunan 17 kişi ile kumar oynadığı belirlenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan gelen toplam 41 kişi yakalandı.

Horozu bulunan 17 kişinin Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan ilçeye geldiği belirlendi.

Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sıkletini ölçmek için kullanılan terazi ve 36 sahipli horoz ele geçirildi.

Dövüşü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. 41 kişiye, "kumar oynamak"tan toplam 673 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 17 horoz sahibine adli işlem ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası kesildi.

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