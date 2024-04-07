Fenerbahçe U19 Takımı, Şanlıurfa'ya geldi!

Galatasaray ile bu akşam oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkacak Fenerbahçe kafilesi, Şanlıurfa'ya geldi.

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GAP Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla maçın yapılacağı 11 Nisan Stadı'na hareket etti.

Kafilede kulüp başkanı Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı, saat 21.30'da başlayacak.

EROL BİLECİK'TEN '90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK' AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu.

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.