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Cüneyt Özdemir'den TFF Başkanı'na büyük tepki! "Beyfendi sırıtıyor"

Cüneyt Özdemir'den TFF Başkanı'na büyük tepki! "Beyfendi sırıtıyor"

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçında görüntüye gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin olayların yaşandığı esnada gülerek ekrana gelmesi büyük tepkiye neden oldu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyunma odasına yöneldiler.

CÜNEYT ÖZDEMİR: "BEYEFENDİ SIRITIYOR!"

Gazeteci ve yorumcu Cüneyt Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştirdi.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Büyükekşi'nin gülen yüzünün ekranlara gelmesi sonrası Özdemir, "Süper Kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyfendi sırıtıyor..." dedi.

Özdemir, "Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün yere sen gülmeyeceksin de kim gülecek paşam!" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: "AL EVİNE GÖTÜR"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da Büyükekşi'yi eleştirdi.

Çakar, sosyal medya hesabından, "Eyyy Mehmet Büyükekşi adlı şahıs! Süper Kupa'yı al, evine götür, güzelce sabunla yıka, sonra uygun bir yere koy…" paylaşımını yaptı.

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