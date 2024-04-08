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Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Çakar birbirine girdi Ertem Şener 'acil reklam' diyerek programı bitirdi

Beyaz Futbol programında yarıda kalan süper kupa finalı tartışıldı. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti. İkili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan ve yarıda kalan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı Beyaz Futbol programında konuşuldu.

Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı dün gece Beyaz Futbol programında birbirine girdi.

Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etmesi ortalığı karıştırdı.

Kütahya'lının Çakar'a yönelik "Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti." ifadeleri dikkat çekti.

İşte Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan o tartışma:

Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?

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