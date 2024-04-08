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İYİ Parti olağanüstü kongre kararı aldı! Meral Akşener’in rakipleri çoğalıyor

İYİ Parti olağanüstü kongre kararı aldı! Meral Akşener’in rakipleri çoğalıyor

Yerel seçimlerde sandıkta istediği sonucu alamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kongreye gidiyor. Parti kulislerinde en az 5 kişinin Akşener’e rakip olacağı konuşuluyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yapmazken Akşener’in rakipleri artıyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre ilk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da kurultayda aday olacağını işaret etti.

Akalın’ın, yaptığı açıklamada, “İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil” ifadelerini kullanması dikkat çekti. 

"EN AZ 5 ADAY"

Parti, “Akşener gitsin” diyenler ve “Giderse parti biter” olmak üzere ikiye ayrılırken başka isimlerin de aday olmayı düşündüğü iddia ediliyor.

Parti kulislerinde en az 5 kişinin Akşener’e rakip olacağı konuşuluyor. Akşener’in de yeniden aday olmaktan yana tavır gösterdiğini kaydeden bazı parti kaynakları; Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Bilge Yılmaz’ın aday olmayı düşündüğünü öne sürüyor.

Adaylar arasında zayıf da olsa parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da adı geçiyor. Bu isimlerin Akşener’in aday olup olmayacağını beklediği ve ona göre hamle yapacağı da iddialar arasında. 

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