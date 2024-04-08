Silifke Başsavcısının 'Süleymancılarla' fotoğrafı ortaya çıktı! Süleymancıların lideri hakkında yargıda bomba iddialar

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ile fotoğrafı ortaya çıkan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan Süleymancılar cemaatinin rahmetli lideri Arif Ahmet Denizolgun'un da yeğeni olan eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Kuriş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. AK Partili Metin Külünk, "Gençlerimiz bu yapıların elinden kurtarılmalıdır" çağrısında bulundu.

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Mersin’in Silifke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler’in ortaya çıkan bir fotoğrafı üzerine soruşturma başlatıldı.

İlgili fotoğrafta Başsavcı Eskiler’in “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görülüyor. Fotoğrafta Eskiler’in Kuriş’in arkasında ellerini önde birleştirdiği görünüyor. Cumhuriyet’in aktardığına göre fotoğraf üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Metiner: Gereği yapılır

Fotoğraf üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de ilgili kişinin Başsavcı Selman Eskiler olduğunu teyit ettiğini belirterek "gereği yapılır elbet" yorumunda bulundu.

Seçimlerde AK Parti'ye karşı cephe almışlardı

Söz konusu Cemaat, 2018, 2019, 2023 ve 2024 seçimlerinde AK PARTİ’ye karşı tavır almış, CHP ve İYİ Parti’yi destekleyen cemaate, kendi üyelerinden tepki gelmişti.

Metin Külünk: İkinci bir Fetö süreci ile karşı karşıyayız

AK Partili Metin Külünk te bir dönem Süleymancılar cemaatinin rahmetli lideri Arif Ahmet Denizolgun'un da yeğeni olan eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un iddialarına değinerek yetkilileri uyararak harekete geçirmeye çağırdı.

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen tıpkı #FETÖ gibi, kahraman milletimizin samimi dini inancı üzerinden, insan kaynağı devşirip ekonomik kaynak temin edip ardından oluşturdukları bu güçle paralel bir yapı kurdukları gerçeği gün yüzünde. Bugün kendilerinde gördükleri güç üzerinden ve de açıkça CHP’yi araç haline getirip millete ve devlete parmak sallamaktadırlar. Sayın #FatihDenizolgun bu süreçleri bizzat bilen birisi olarak devletin ilgili birimlerinin harekete geçmesini sağlayacak kadar güçlü bilgileri paylaşmakta Ve şimdi CHP’nin vatansever, devletine sahip çıkan tabanı CHP’yi #Süleymancılar isimli bu yapıyla girdiği ilişki üzerinden inanıyoruz ki sorgulayacaktır.

İkinci bir #Fetö süreci ile karşı karşıyayız. Son günlerde ortaya çıkan haberlerde de gözüküyor ki bu yapı da devletin içersinde paralel bir yapı oluşturmak için hareket halinde. O halde durup düşünmeliyiz. Dahası, siyasete ve devlete parmak sallama peşinde!

Kendilerine insan kaynağı sağlama adına açtıkları “yurtlar” ve yurt modellemelerine dikkat! Devlet bu tehlike karşısında Yurtlar konusunu gözden geçirmelidir bile bile bu milletin evlatları devlete ve millete parmak sallayan ve de çok açık bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine servis sağlayıcılığı yapan bu yapılara teslim edilmez Gençlerimiz bu yapıların elinden kurtarılmalıdır Bu yurtlar milletin bu devletin çatısı altında kazandığı ve hayır olarak verdiği paralarla yapılmıştır Milletin parası ile devlet düşmanlığına izin verilemez Tavsiyemiz, tarihe baksınlar…"

Fatih Süleyman Denizolgun ne demişti?

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun Cemaatin lideri Alihan Kuriş'in kendisine bağlı avukatlar aracılığıyla yargıda tehdit ve şantaj yoluyla yargı desteğini arkasına almaya çalıştığı iddiasını detaylarıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

"Avukatlar çetesi var"

Sayın @burakbekiroglu

Bey; Mahkemelerin Kalem müdürlerine, kalem personellerine, savcılara, hakimlere, memur olmayan bilirkişilere de aynı rüşvet, tehdit, şantaj tezgahlarını yapıyorlar. Kripto para kullanımı ağırlıklı. Hangi hakim, hangi savcı, hangi bilirkişi varsa hep aynı film. Avukatlar çetesi var. Bir tane F....(5harf toplamı) Ay..... (7harfli) isminde İstanbul üniversitesinde bir akademisyen ticaret hukukçusu var, tüm bilirkişilerle o irtibata geçiyor, bu kişinin ortağı var, tüm bilirkişileri kötü yöntemlerle ikna çalışması yapıyor.

Avukat çetesinden eski bir Hsk üyesi, Marmara üniversitesinde A.G var, o ve onun bağlantıları çok iş karıştırdı yıllardır yargıda, dahası yine yukarıdaki A. İsmiyle aynı olan başka A.B ona da dikkat, dahası Nevşehirli A.Ç var

Alihanın aktif avukat gruplarından, S.T var Konyalı o da muhalefetin yargı bağlantılarını ayarlayıp, oraların desteğini kendine sağlamaya çalışıyor, muhalefetten hem üst yargı Ankara yargıtaydan hem İstanbul muhalefeti üzerinden İstanbul yargı desteği almaya çakışıyorlar bunları da aktif S.T yapıyor Konyalı olan, birde Ali Erhan Kuriş'in perde arkası avukatları var, daha derin operasyonları, gizli operasyonları yapan onun da adı A.A genç avukatlardan, birde H.A genç avukat var tam bir militan tipte olan. Yukarıdaki Nevşehirlii A.Ç' nin haklarında suç duyurusunda bulunanları bile silahla tehdit edip, kurşun sıktıkları savcılıklara yansıdı.

Gereği yapıldığında kendi içlerinden de merkezi satıp, itirafçı olacak çok kişi olacak. Buradan tüm Türkiye'deki Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Komisyon Başkanlıklarımızı, HSK'ımızı, Bilirkişi Bölge Başkanlıklarımızı, Bakanlıklarımızı Ülkemizin, Devletimizin, Milletimizin; birliği, beraberliği, güvenliği ve bölünmemesi için göreve davet ediyorum. En Derin Saygı ve Hürmetlerimle tüm Kamuoyuna arz ederim. @yilmaztunc

@adalet_bakanlik

@ankaracbs

@TC_HSK

@istanbulbbk

@AnadoluCBS

@TCYargitay

'AK Parti'den intikam aldık' iması

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş,

perşembe akşamı Kadir gecesi nedeniyle Tekirdağ’da;

cuma günü de Ümraniye’deki cemaat yurdunda yaptığı sohbette AK Parti’den intikam aldıklarını ima etti:

“Şile’de tekâmül kurslarımıza, diğer Tuzla’daki kurslarımıza mâni olanlar…

Bakın şimdi ne geçti ellerine?

Bu toplulukla mücadele edenlerin kendine şu soruyu sormaları lazım; ‘Elimize ne geçti?’

Hiçbir şey!

İşte geçen şeyin ne olduğu belli!

Şimdi Şile’ye gittikleri zaman sahilde, kumda oynarlar.

Tuzla’ya gidince balıkçıda balık kuyruğuna geçerler. Üsküdar’dan vapura biner Kasımpaşa’da turşu suyu içerler. Onun için bu toplulukla mücadele olmaz. Allah’ın yardımı bu toplulukladır.

Yeter ki biz gayret edelim.” ifadelerini kullandı.