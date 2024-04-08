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Lütfü Savaş'tan Hatay mesajı: Haklı olan kazanacak

Lütfü Savaş'tan Hatay mesajı: Haklı olan kazanacak

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş, CHP’nin Hatay seçimlerine yönelik itirazın görüşüleceği YSK önünde yarın yeniden toplanma kararı kapsamında Ankara'ya geldi. Savaş, "Haklıyız ve YSK'nın itirazlarımızı kabul etmesini bekliyoruz" dedi. 

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Hatay'da CHP'nin seçim sonuçlarına itirazları devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu, mazbatayı AK Partili Mehmet Öntürk'e verdi. İtirazının İl Seçim Kurulu tarafından onaylanmamasının ardından CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

YSK’ye giderek bugün YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşme CHP'de itirazlar devam etmiş ve çok sayıda partilinin katıldığı görüşme sonrası yapılan açıklamada 'ölü seçmenlere oy kullandırıldığı' iddia edilmişti. 

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yarın CHP’nin adayı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile belediye başkanlarının da katılımıyla YSK önünde yeniden toplanacaklarını belirtti. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yarın çıkması beklenen karar için Ankara'ya gitti. X hesabından video yayınlayan Savaş, "Başkentimiz Ankara’dayız. Hakkımızı nerede olursa olsun sonuna kadar arayacağız. Haklıyız ve YSK'nın itirazlarımızı kabul etmesini bekliyoruz" notunu ekledi. 

"Hatay kazanacak, biz kazanacağız"

Savaş, videoda “Ankara’dayız. YSK süreci başladı. Elimizde gerçekten bu seçimi etkileyecek çok önemli doneler var. Biz inanıyoruz ki yarın haklı olan kazanacak. Hatay kazanacak, biz kazanacağız" diye konuştu. 

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