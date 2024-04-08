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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayıp ne söyleyeceğini Yavuz Donat'a açıkladı

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayıp ne söyleyeceğini Yavuz Donat'a açıkladı

Yerel seçimlerde partisini 1. yapan CHP Gene Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "Eskisi gibi ben sen senin yanına gelmem siyaseti" olmayacağını söyledi. Özel, "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım... Bayramını tebrik edeceğim." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP, seçim zaferinin tadını çıkarıyor. Genel başkan seçildikten sonra partisini ilk seçimde AK Parti'ye geride bırakan Özgür Özel'in yeni dönem siyaseti merak konusu.

CHP'nin yüzde 25'lik cam tavanını kıran Özel, izleyeceği siyasetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilere dair yol haritasını Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a anlattı.

Donat, Özel'in açıklamalarını "Özgür Özel ile bayram sohbeti" başlıklı yazısında aktardı: 

"Bayram günü Syeremayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım"

Geçen bayram, Devlet Bahçeli'den başlayarak bütün liderleri aramıştım... Bir tek Erdoğan'ı aramadım.
 Ama o zaman ikinci partiydik.
 Şimdi... 31 Mart seçimleri... Ve CHP birinci parti... Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer.
Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım... Bayramını tebrik edeceğim.
 Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim.

Erdoğan'a ne söyleyecek?

Kelimesi kelimesine... Banttan çözüm... İşte CHP Genel Başkanı'nın sözleri:
- Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini... Kendilerinin millet tarafından iktidar ile görevlendirildiğini... Bizim de 31 Mart seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine, milli gelirin de yüzde 85'ine hâkim bir coğrafyada yerel iktidar olduğumuzu... Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim.

"Yanına gelmem" yok

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Özgür Özel'in yoğurt yiyişi farklı. Ve sohbetin devamı:
 Eskisi gibi, "Ben senin yanına gelmem" yok... Böyle bir siyaset izlemeyeceğim.
 Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım... Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var.
 Kendisinden randevusu isteyeceğim... Nereye randevu verirse orada görüşeceğim.
 Ve... Bu ülkenin meselelerini çözeceğiz.

Makama saygı

Özgür Özel... Ve bayramdan sonraki yeni dönem... Ses kayıt çözümüne devam:
 En sert muhalefet olacağız... Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz.
 Zira... Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım... Bu doğru bir şey değil.

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