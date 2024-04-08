Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması: Saha denetimleri yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Şimşek, "Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak." dedi.

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."