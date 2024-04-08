Gaziantep turizminin gözdesi Rumkale'de köylülerin turizmci olma yolundaki ilginç hikayesi

Gaziantep'in saklı cennetlerinden çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Rumkale, baharın gelişiyle yine kıpır kıpır, yine turistik geziler arasında ziyaretçilerin ilk tercih ettiği gözde mekanlar arasında.

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Türkiye’de hem Fırat nehri ve Merzimen çayı ile eşsiz bir manzaranın keyfini yaşatan hem de tarihte birçok medeniyetin izlerini günümüze taşıyan Rumkale, bahar mevsiminin başlamasıyla şimdiden gün içerisinde bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya başladı bile.

Manzarayı daha iyi açıdan ziyaretçilere göstermek için stratejik bir konumda inşa edilen Türkiye’nin en büyük cam terası sayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en görkemli 13 kalesi içerisinde yer alan Rumkale, artık tepeden tırnağa ziyaretçilerin karşısında tüm ihtişamıyla boy gösteriyor.

270 metrekarelik bir alana sahip, 150 metre yüksekliğindeki Rumkale Cam Terası’nı ziyaret edenler, önce manzaranın daha sonra tekne turuyla Fırat’ın keyfini çıkarıyor. Tekne turları, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi. Yerel halk için de ekmek teknesi. Tıpkı 22 yıldır kaptanlık yapan Erol Kılınç gibi.

Rumkale’de yıllardır kaptanlık yapan Erol Kılınç, kalenin büyüleyici bir manzarası olduğunu belirterek, “Burada gezi amaçlı ilk önce işe başladık. Tekne turlarına olan ilgi büyüyünce de teknelerimizi büyütmeye karar verdik. 22 yıl oldu bu işe başlayalı. Beni Erol Kaptan olarak bilirler” dedi.

“RUMKALE’DE TEKNE ALDIĞIMIZDA KÖYLÜLER İLK ÖNCE BİZE GÜLDÜ, SONRA ONLAR DA TEKNE SAHİBİ OLDU”

2000 yılında Birecik barajı dolayısıyla birçok yerin sular altında kaldığını ifade eden Kılınç, “Bizler bu ortamda ne iş yapabiliriz diye düşündük. Rumkale’ye ilk geldiğimde küçük bir sandalım vardı. Onunla balıkçılık ile başladık. İlk zamanlar biz tekne aldığımızda köylüler bize güldüler. İki dağın arasına kim gelir, burayı hangi turist ziyaret eder gibisinden konuşmalara şahit olduk” diye konuştu.

Bugün bakıldığında Rumkale’ye önemli bir ziyaretçi akını olduğuna dikkati çeken Kılınç, “Tekne aldığımızda yüzümüze gülenler bugün, kendileri tekne sahibi oldu. Şu anda burada 51 adet tekne mevcut. Tekne gezisi yapmak isteyenler, Gaziantep Yavuzeli ilçesi Rumkale’den tura başlıyor. Burada Rumkale ve çevresi daha sonra Halfeti’ye giderek daha sonra yine limana dönüş yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“RUMKALE GEZİLMESİ GEREKEN BİR YER”

Rumkale’yi ziyaret eden Cuma ve Fatmanur Kırmızıoğlan, vakit buldukça bu tarihi mekana geldiklerini söyleyerek, “Görülmesi gereken, saklı cenneti olan yerlere sahip. Belki de Güneydoğu’nun en güzel yerlerinden biri. Rumkale sessiz sakin bir yer. Turizm açısından gezilmesi gereken yerlerden biri” şeklinde konuştu.

HAFTADA YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ RUMKALE’Yİ ZİYARET EDİYOR

Rumkale Cam Terasının 270 metrekare genişlikte olduğunu söyleyen Cam Teras İşletme Müdürü Mustafa Arslan, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük cam terası. Bu cam terasın yapılma amacı kaleyi daha manzaralı bir açıdan görmek. Terasımızda günlük bin kişi civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Haftada 6 bin ila 7 bin kişi arasında ziyaretçiye ulaşmış durumdayız. Bu ziyaretçi kapasitesi daha da artacak.”