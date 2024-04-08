İYİ Partili vekilden Akşener'e 'kal' mesajı: Sensiz olmaz!

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Akşener'in kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından 'Sensiz olmaz' notuyla Akşener ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamasının ardından siyasetçilerden de tepkiler gelmeye başladı.

Akşener, aday olmayacağını "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" sözleri ile duyurmuştu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Akşener’in aday olmayacağı açıklamasının ardından, Akşener'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şenol Sunat, X hesabından yaptığı paylaşımda ''Sensiz olmaz'' notunu düştü.