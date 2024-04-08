BIST 9.129
DOLAR 32,04
EURO 34,89
ALTIN 2.339,82
HABER /  GÜNCEL

İYİ Partili vekilden Akşener'e 'kal' mesajı: Sensiz olmaz!

İYİ Partili vekilden Akşener'e 'kal' mesajı: Sensiz olmaz!

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Akşener'in kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından 'Sensiz olmaz' notuyla Akşener ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamasının ardından siyasetçilerden de tepkiler gelmeye başladı.

Akşener, aday olmayacağını "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" sözleri ile duyurmuştu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Akşener’in aday olmayacağı açıklamasının ardından, Akşener'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şenol Sunat, X hesabından yaptığı paylaşımda ''Sensiz olmaz'' notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Özhaseki neden hedefte?
Mehmet Özhaseki neden hedefte?
Silifke Başsavcısının 'Süleymancılarla' fotoğrafı ortaya çıktı! Süleymancıların lideri hakkında yargıda bomba iddialar
Silifke Başsavcısının 'Süleymancılarla' fotoğrafı ortaya çıktı! Süleymancıların lideri hakkında yargıda bomba iddialar
Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması: Saha denetimleri yapılacak
Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması: Saha denetimleri yapılacak
Diyarbakır’da DEM’liler mazbata aldı
Diyarbakır’da DEM’liler mazbata aldı
Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Gaffar Yakınca yazdı
CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Gaffar Yakınca yazdı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayıp ne söyleyeceğini Yavuz Donat'a açıkladı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayıp ne söyleyeceğini Yavuz Donat'a açıkladı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı
BES'te kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları belirlendi
BES'te kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları belirlendi
Sürpriz sonuç! Ordu'da İYİ Parti itiraz etti AK Parti'nin oyları arttı
Sürpriz sonuç! Ordu'da İYİ Parti itiraz etti AK Parti'nin oyları arttı
Lütfü Savaş'tan Hatay mesajı: Haklı olan kazanacak
Lütfü Savaş'tan Hatay mesajı: Haklı olan kazanacak
54 kişi hala kayıp! Rönesans Rezidans enkazında arama yapılacak
54 kişi hala kayıp! Rönesans Rezidans enkazında arama yapılacak