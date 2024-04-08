Özgür Özel CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! Şu anda takımda iki forvet var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı ‘forvet’e benzeterek “Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş rakiplerine karşı ezici bir sonuçla seçimi kazandılar.

Şimdi gözler 2028 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı tartışmasına çevrildi.

Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak tartışması başladı.

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimleri aday göstereceği konusunda da ipucu verdi.

"Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak"

“Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu” diyen Özel, yeni figürlerin de parladığını belirterek "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.

Özel, ayrıca “Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez... En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar" ifadelerini kullandı.