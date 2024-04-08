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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok fena yağış geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok fena yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Bu illerdekiler aman dikkat sabah saatlerinde başlayacak yağış çarşamba gününe kadar devam edecek. İşte yapılan açıklama...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın, yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olacağı öngörülüyor.

Genellikle gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların, Şırnak ve Hakkari'de çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

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