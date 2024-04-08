İYİ Parti'li Yılmaz'dan Akşener'e sert çıkış: Ana sorumlu istifa etmedi

31 Mart seçimlerine ittifak yapmadan giren İYİ Parti'de kurultay gündemi konuşulurken Akşener'e ise eski yardımcısından 'istifa' çağrısı geldi.

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Yerel seçimlere 'hür ve müstakil' olarak girme kararı alan İYİ Parti aldığı yüzde 3.77 oyla büyük bir hüsrana uğradı. Seçimlerin ardından kurultay kararı alınan partide Meral Akşener'in tekrardan aday olup olmayacağı konuşulurken kurultayın tarihi ise 27 Nisan olarak belirlendi.

Tüm bunlar yaşanırken seçim gecesi görevinden istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, İYİ Parti liderine bir çağrıda daha bulundu.

İyi Parti zayıflıyor

Genel seçimlerin ardından Akşener’in akrabası olarak bilinen Ümit Dikbayır’ın şaibeli para iddialarıyla ilgili sürecin doğru yönetilmediğini belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor.

Peki İYİ Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?

Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.

Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.

Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi.

Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik çıkardı. Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız."