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Mansur Yavaş'tan fitre kampanyasına destek çağrısı

Mansur Yavaş'tan fitre kampanyasına destek çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla başlattığı “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası devam ederken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi ailelerimize ve onların çocuklarına da sevinç yaşatmak için hepinizi ‘Fitre Ver’ ve ‘Fidye Ver’ kampanyamızın son iki gününe davet ediyorum” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ramazan dolayısıyla başlattığı “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” kampanyası fitrever.ankara.bel.tr adresi üzerinden devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi X hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda kampanyanın devam ettiğini hatırlatan ABB Başkanı Yavaş, bir kez daha hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Yavaş, paylaşımında vatandaşlara şu sözlerle hitap etti:

''Sevgili ailem, mübarek Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’ya en çok yakışan duygu elbette birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bu bayramı Ankara halkıyla hep birlikte yaşamak, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve onların çocuklarına da sevinç yaşatmak için hepinizi ‘Fitre Ver’ ve ‘Fidye Ver’ kampanyamızın son iki gününe davet ediyorum. Verilecek her destek anne ve babalara umut, çocuklara mutluluk, sofralara bereket olacaktır. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Fitre ve fidyelerin ihtiyaç sahiplerine eşit olarak dağıtılabilmesi amacıyla tek seferde 5 işlemin yapılabildiği sistemde 30 günlük fidye yardım seçeneği de bulunuyor. Yardım rakam ve tutarları fitrever.ankara.bel.tr adresi üzerinden paylaşılıyor. Türkiye’nin 81 ilinden bağışta bulunan hayırseverler, bayram ruhunu yaşatan dayanışma örneğiyle bugüne kadar 82 bin 105 adet fitre/fidye yardımı ile toplam 11 milyon TL’yi aşan destekte bulundu.

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