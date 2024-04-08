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Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü için paylaşım

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü için paylaşım

Kurtlar Vadisinin efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 20'nci yıl dönümünde unutulmadı.

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Türk televizyon tarihe damga vuran Kurtlar Vadisi yıllar önce bitmesine rağmen gündemden düşmüyor. Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor.

Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.
Karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, "Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı" ifadelerini kullandı.

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