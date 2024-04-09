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MEDYA

Mehmet Akif Ersoy'un Erdoğan ve Gazze değerlendirmesi gündem oldu

Habertürk Ana Haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İsrail-Filistin eleştirileriyle ilgili "Gazze sokaklarında Hamas liderlerinin önünde Erdoğan'ın resmi vardır." dedi. Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini söyleyen Ersoy, "Erdoğan 'Gazze'ye asker gönderiyorum' dese ilk itiraz edecek olanlar, kıyamet koparacak olanlar, Erdoğan'ı Gazze üzerinden eleştiriyor." dedi.

Hükümetin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığı ve İsrail'le ticaret eleştirileri gündemdeki yerini koruyor. 

Sosyal medyada yayılan bu iddialarla ilgili Habertürk Ana Haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muhalefet çevrelerinin "Gazze için ne yaptınız" söyleminin yanlış olduğunu belirten Ersoy, "Gazze sokaklarında dolaştığınızda her yerde Hamas liderleri veya Fekih destekçileri yanında Erdoğan posterlerini daha önde tutarlar. Savaşta oradayken çokça çekmişizdir. Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası kamuoyunda neredeyse patent sahibi olduğunu tüm dünya tarafından çok iyi biliniyor" dedi.

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