CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar, MHP'lilere kin kustu
Muğla'nın Datça ilçesinde yeni Belediye Başkanı Aytaç Kurt'a görevi devreden CHP (eski) Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, MHP'liler ve ülkücüler için skandal ifadeler kullandı.
CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 31 Mart'ta seçimleri kazanan CHP'li yeni başkan Aytaç Kurt'a görevi devrederken MHP'lilere ve ülkücülere kin kustu.
Uçar, MHP Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada'yı kastederek "MHP li faşist birisine belediyeye aldığımız CHP'li işçilerin 'başkanım' demesini içime sindiremiyorum" dedi.