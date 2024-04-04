Tuncer Bakırhan Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' açıklaması için bakın ne dedi?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mazbatası elinden alınan Van DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın "PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?" sözleriyle ilgili bir gazetecinin sorusuna "Ne alakası vardı" diye yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına itiraz eden DEM Parti heyeti YSK önünde açıklamalarda bulundu.

"Ne alakası vardı şu anki gündemimizle"

Bir gazetecinin "Sayın Başkan siz sayın Zeydan'ın 2015 yılında Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütü PKK'nın övücü sözlerine katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bakırhan, "Ne alakası vardı acaba şu anki gündemimizle" diye yanıt verdi.

Manipülasyon yaratmak içinmiş

Diğer Eş Genel Başkan Hatimoğulları ise "Bunlar manipülasyon yaratmak için ortaya atılan şeyler" diye karşılık verdi.