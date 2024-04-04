Mazbatayı alan Abdullah Zeydan'ın 2015'teki olay Dağlıca taburu ziyareti yeniden gündem oldu

YSK tarafından mazbatası verilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın, 2015 yılında 16 askerin şehit olduğu Dağlıca baskınından kısa bir süre önce Dağlıca taburunu ziyaret ettiği ve saldırıda şehit olan tabur komutanını "gerillayla çatışmayın" diye uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

YSK'nın DEM Parti'nin itirazı sonrası mazbatayı DEM Parti Van adayı Abdullah Zeydan'a vermesinin yankıları sürüyor.

Hendek olaylarında "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen Zeydan, örgüt propagasından hapis yatmıştı. Ancak Zeydan'ın bir başka görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu.

Çözüm sürecinin bitme arefesinde 2015 yılında Daglıca'da yaşanan gerilim sonrası Abdullah Zeydan, Dağlıca taburunu ziyaretinde "gerilla ile çatışmadan uzak durun" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Bu ziyaretten kısa bir süre sonra 7 Eylül 2015'de terör örgütü PKK'nın saldırısında Dağlıca'da 16 asker şehit olmuştu.

Zeydan, konuşmasında "Biz askerin konumlandığı yeri de biliyoruz. Gerillanın konumlandığı yeri de biliyoruz. Son iki gündür özellikle bu tabur Dağlıca taburu üzerinde ciddi iddialar var. Yani gerilla alanlarının bombalandığına dair. Tekrar çatışma sürecinin başlatılmak istendiğine dair ciddi iddialar var. Bu bu iddiaları yerinde görmek ve hem de herkese biraz daha sabırlı biraz daha itidalli..." şeklinde konuşuyor.