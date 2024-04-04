YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar: Halkımız bizi seçti, bizlere oy veren vermeyen ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede yaklaşacağız, adaletli olarak yönetmek için tüm gayretimizi göstereceğiz dedi. Gülpınar ayrıca 5 sene boyunca torpil kavramını rafa kaldırıyoruz diyerek alkış topladı.

YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar halka teşekkür konuşması yaptı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Kasım Gülpınar: “Torpil kavramı 5 sene boyunca rafa kalktı. Bu yüzden bizi sevenlerden, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, rica ediyorum; beni 5 sene lütfen bu işle meşgul etmeyin.”