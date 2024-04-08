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POLİTİKA

Devir teslim töreninde kavga! Yeniden Refahlı başkan milletvekiline küfretti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevini, kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği devir- teslim töreninde gerginlik yaşandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevini, kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği devir- teslim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösteren MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı.

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