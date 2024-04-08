Devir teslim töreninde kavga! Yeniden Refahlı başkan milletvekiline küfretti
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevini, kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği devir- teslim töreninde gerginlik yaşandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevini, kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği devir- teslim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösteren MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı.