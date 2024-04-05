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MEDYA

Melik Yiğitel'den Mansur Yavaş için bomba iddia!

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Eski Bakan Masum Türker, Gazeteci Zafer Şahin, Melik Yiğitel ve İsmet Özçelik gündemi değerlendirdi. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi konuşulurken Melik Yiğitel, Ekrem İmamoğlu kadar Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı potasında olduğunu dile getirdi.

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında Gazeteci Melik Yiğitel'in Mansur Yavaş iddiası gündem oldu. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlı adayı olma konusu ile ilgili konuşulurken Melik Yiğitel, Ekrem İmamoğlu gibi Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı adayı olabileceğini iddia etti.

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