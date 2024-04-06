CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde ezan rahatsızlığı!

Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan ezan rahatsızlığı tepki çekti. Şahin'in etrafındaki bir kişinin, "Burada kaç tane cami var? Buranın ezanı biter mi? Bu ne yahu! Ora cami ora cami" dediği duyuldu.

Yerel seçimleri kazanan isimler bir bir mazbatalarını almaya devam ederken, tepki çeken bir video Ankara Mamak'tan geldi. Ankara'da Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde söylediği ezan hakkında sözleri gündem oldu.

Mazbata töreninde tepki çeken diyalog

Mazbatasını almaya partililerle beraber giden Şahin'in etrafında yaşanan bir diyalog ise tepki çekti.

Mamak Belediye Başkanı Şahin konuşma yaptığı sırada ezan okundu.

"Burada ezan biter mi, her taraf cami"

O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahsın, "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne yahu ora cami ora cami" dediği görüldü.

O sırada bir başka şahıs ise cevap olarak, "15 dakika sürer merak etme" yanıtını verdi.