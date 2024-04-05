Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'ın "Ekrem İmamoğlu kim?" sözlerine tepki

Ekonomist Özgür Demirtaş, sunucu Buket Aydın'ın tepki çeken ''Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri?'' sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, ''Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın'' dedi.

Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Ekonomist Özgür Demirtaş, sunucu Buket Aydın'ın sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

''Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın.''