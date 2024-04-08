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Cübbeli Ahmet Hoca'dan İmamoğlu'na 'kayyumlar artık olmayacak' tepkisi

Cübbeli Ahmet Hoca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferi konuşmasında "kayyumlar artık olmacak" sözlerine tepki göstererek, "Kayyumu bu devlet niye atadı? Milletin karısı kızı dağa mı çıksın. Sen hükümet misin? Sen devlet misin? Sen bir Belediye Başkanısın." dedi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. 

Kendisiyle ilgili pek çok soruya yanıt veren Ünlü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kayyumlarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Ünlü programda konuya ilişkin şunları söyledi:

Ben Deniz Baykal ile de görüştüm. Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Ben öcü bir adam değilim. Velakin millilik şartı var. İlk konuşmada İstanbul’un kazananı şahıs ne dedi? “Kayyumlar artık olmayacak” dedi. Ya sen Cumhurbaşkanı mı seçildin? Kayyumu bu devlet niye atadı? Milletin karısı kızı dağa mı çıksın. Sen hükümet misin? Sen devlet misin? Sen bir Belediye Başkanısın. Sen de ki hiçbir Belediye Başkanı teröre destek vermeyecek de. Onun için kayyuma lüzum olmayacak de. Lafın doğrusu budur.

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