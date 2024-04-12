BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.492,41
HABER /  DÜNYA

Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak

Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un, eylül ayında 4 Güneydoğu Asya ülkesini ziyaret edeceği bildirildi.

Abone ol

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili devlet başkanları ve kilise makamlarının davetine icabetle Papa Franciscus, 2-13 Eylül tarihlerinde Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'a apostolik bir seyahat yapacak." ifadesini kullandı.

Bruni, Papa'nın 3-6 Eylül'de Cakarta'yı, 6-9 Eylül'de Port Moresby ve Vanimo'yu, 9-11 Eylül'de Dili'yi ve 11-13 Eylül'de de Singapur'u ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Son dönemde farklı sağlık sorunlarıyla uğraşan Papa, son dış gezisini Eylül 2023'te Fransa'da düzenlenen "Akdeniz Buluşmaları" etkinliği için Marsilya kentine yapmıştı.

Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılacağını açıklamış ancak grip olduğu için gidememişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Çin Ay keşif görevleri için bir adımı daha tamamladı
Çin Ay keşif görevleri için bir adımı daha tamamladı
Erdoğan'a Gazze eleştirileri! Mehmet Metiner 'Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere' dedi Erdoğan'ı anlattı
Erdoğan'a Gazze eleştirileri! Mehmet Metiner 'Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere' dedi Erdoğan'ı anlattı
Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmetçikle bayramlaştı
Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmetçikle bayramlaştı
Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı
Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Gümüşhane'deki cam seyir terası turistlerin uğrak noktası oldu
Gümüşhane'deki cam seyir terası turistlerin uğrak noktası oldu
"Çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi
"Çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
İranlı yetkili Lufthansa Hava Yollarının "Tahran uçuşlarını tamamen iptal ettiği" iddialarını yalanladı
İranlı yetkili Lufthansa Hava Yollarının "Tahran uçuşlarını tamamen iptal ettiği" iddialarını yalanladı
Türk Kızılay şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kardeşlere destek olacak
Türk Kızılay şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kardeşlere destek olacak
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı