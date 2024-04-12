BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.492,41
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin Ay keşif görevleri için bir adımı daha tamamladı

Çin Ay keşif görevleri için bir adımı daha tamamladı

Çin'in Ay'daki keşif araçlarının Dünya ile irtibatını sağlamak üzere uzaya yolladığı aktarım uydusunun iletişim testlerinin tamamlandığı bildirildi.

Abone ol

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, "Çüeçiao-2" (Saksağan Köprüsü-2) uydusunun, 6 Nisan'da yapılan testte Ay'ın karanlık yüzündeki Çang'ı 4 keşif aracıyla irtibat kurduğu, 8 ve 9 Nisan'da yapılan testlerde de bu yıl fırlatılması planlanan Çang'ı 6 keşif aracıyla iletişim sağladığı belirtildi.

Böylece, Ay yörüngesindeki planlanan konumuna ulaşan uydunun iletişim testlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Çüeçiao-2, 20 Mart'ta Long March-8 taşıyıcı roketiyle Çin'in güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, CAST2000 uydu platformu model alınarak inşa edilmişti.

Yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki uydunun, biri Ay'daki keşif araçlarıyla iletişim, diğeri Dünya'ya veri aktarımı işlevini yerine getiren 4,2 ve 0,6 metre çaplarında iki parabolik anteni bulunuyor.

Ay keşif görevlerinde kullanılacak

Çüeçiao uydularının ilki, 2018'de Çin'in Ay'ın uzak yüzüne ilk yumuşak inişi yaptığı Çang'ı-4 görevinde kullanılmak üzere uzaya gönderilmişti.

Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.

Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda da sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda "Çang'ı 6"nın ardından 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7", 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'a Gazze eleştirileri! Mehmet Metiner 'Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere' dedi Erdoğan'ı anlattı
Erdoğan'a Gazze eleştirileri! Mehmet Metiner 'Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere' dedi Erdoğan'ı anlattı
Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmetçikle bayramlaştı
Deniz Kuvvetleri Komutanı Mehmetçikle bayramlaştı
Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı
Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Gümüşhane'deki cam seyir terası turistlerin uğrak noktası oldu
Gümüşhane'deki cam seyir terası turistlerin uğrak noktası oldu
"Çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi
"Çakar lamba" bulunan araca 12 bin 878 lira ceza kesildi
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
İranlı yetkili Lufthansa Hava Yollarının "Tahran uçuşlarını tamamen iptal ettiği" iddialarını yalanladı
İranlı yetkili Lufthansa Hava Yollarının "Tahran uçuşlarını tamamen iptal ettiği" iddialarını yalanladı
Türk Kızılay şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kardeşlere destek olacak
Türk Kızılay şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kardeşlere destek olacak
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Hatay'da trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi
Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi