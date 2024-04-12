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Peyzajda çim yerine "kuraklığa dayanıklı bitki" kullanımı çağrısı

Peyzajda çim yerine "kuraklığa dayanıklı bitki" kullanımı çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çim alanların bir kısmının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile yüzde 50'ye yakın, tamamının dönüştürülmesi ile de yüzde 80'e varan su verimliliği sağlanabileceğini bildirdi.

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Yumaklı, yaptığı açıklamada, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan peyzaj düzenlemeleri sırasında suyun "akılcı" kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin belirgin olarak hissedildiğine dikkati çeken Yumaklı, uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna işaret etti.

Yumaklı, Bakanlık olarak suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlık koordinasyonunda 31 Ocak 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" ile kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ülke ölçeğinde büyük bir dönüşümün uygulamaya konulduğunu hatırlatan Yumaklı, bu seferberlik kapsamında, "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)"nın genelge ile yürürlüğe girdiğini ifade etti.

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