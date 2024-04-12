FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı

FETÖ firarisi Emre Uslu 2013’te hayatını kaybeden babasının ölümünün ardından CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayarak taziyede bulunduğunu iddia etti.

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Uğur Dündar -Kılıçdaroğlu kavgasına dair FETÖ kumpaslarının destekçisi firari Emre Uslu'nun paylaşımı, uzun yıllar sonra şaşırtan bir detayı gün yüzüne çıkardı.

FETÖ'cü uslunun destek çıktığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kumpaslarının ayyuka çıktığı bir dönemde eleştirilen Uslu'yu 2013'te ölen babası için aradığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun “Uğur Dündar’a açık mektubumdur” başlıklı paylaşımını alıntılayan firari FETÖ’cü, “Babamın taziyesi için beni arayana kadar CHP’ye bir tane oy çıkmamış benim iki köyümden birinde bugün CHP kazandı, diğerinde de 300 oydan 100’ü CHP’ye çıktı” diyerek şu ifadeleri paylaştı:

“Ah dedem, ah pirom, ah güzel insan. Keşke CHP genel başkanıyken yazsaydın bu manifestoyu, sen yürürken Anadolu yürürdü arkandan. El hak doğru söylüyorsun. Babamın taziyesi için beni arayana kadar CHP’ye bir tane oy çıkmamış benim iki köyümden birinde bugün CHP kazandı, diğerinde de 300 oydan 100’ü CHP’ye çıktı. KHK’lıları yarım ağızla da olsa sahiplenmeniz etkili oldu bunda. (Ki “sizin Uğur”lar gürül gürül sahiplenmenize izin vermedi biliyorum) Hakkın ve emeğin büyük bunu teslim edelim. Bizi barıştırdığın için Allah razı olsun.”