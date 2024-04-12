Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü

Erzurum'da, ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu "Kızılay Butik"e gelen çoğu yetim 1500'ü aşkın çocuk, Ramazan Bayramı'na yeni kıyafetleriyle girmenin mutluluğunu yaşadı.

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Erzurum'da Türk Kızılay Palandöken Şubesince 5 yıl önce açılan Kızılay Butik'te, hayırsever ve gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kıyafet sunuluyor.

Kızılay tarafından yapılan tespitler ve çalışmalar sonucu belirlenen 1500'ün üzerinde ihtiyaç sahibi aile için özellikle ramazan ayında yardımda bulunulurken, bayramlık kıyafetler için ise butik mağaza kullanıldı.