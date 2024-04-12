BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.492,41
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Abone ol

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulüp başkan vekili Erol Bilecik, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Can Gebetaş ile yüksek divan ve genel kurul üyeleri katıldı.

Törende konuşan Uğur Dündar, dün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir bayramı daha hep birlikte sevinç, umut, aydınlık gelecekler ve barış içinde yaşayan bir Türkiye dileğiyle idrak ediyoruz. Dün akşam Olympiakos karşılaşmasında takımımız iyi oynamasına ve çok gol kaçırmasına rağmen 3-2 yenildi. Sabaha doğru İstanbul'a geldik. Hiç merak etmeyin, bireysel hatalar sonucu yediğimiz goller sizleri ürkütmesin. Gelecek perşembe günü Olympiakos'u elenmiş olarak buradan uğurlarız. Hiç kuşkunuz olmasın. Hem Süper Lig şampiyonluğu hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en iddialı takımı Fenerbahçe'dir. Bundan kuşkunuz olmasın, destekleriniz devam etsin. Yaklaşık 2 yıllık yüksek divan kurulu başkanlığımın son bayram konuşması. Buradaki topluluk muhteşem. Her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlük içindeyiz. Biz böyle bir ve bütün olduğumuz sürece bütün rakiplerimizle sonuna kadar mücadele ederiz."

Başkan vekili Erol Bilecik ise "Önemli olan birlik ve beraberlik. Bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş örneğini hep beraber 2 Nisan'da yaşadık. İnşallah bu sezon kapandığında hem UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize götüreceğiz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek
Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek
FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı
FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı
Norveç Sağlık Bakanı, intihal suçlamasının ardından istifa etti
Norveç Sağlık Bakanı, intihal suçlamasının ardından istifa etti
Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü
Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu
Peyzajda çim yerine "kuraklığa dayanıklı bitki" kullanımı çağrısı
Peyzajda çim yerine "kuraklığa dayanıklı bitki" kullanımı çağrısı
Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan "yabancı VAR" açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan "yabancı VAR" açıklaması!
Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak
Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak
Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Çin Ay keşif görevleri için bir adımı daha tamamladı
Çin Ay keşif görevleri için bir adımı daha tamamladı