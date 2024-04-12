İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesinde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, liderlerin bayramlaşma görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" çağrısı yaptığı iddiasını yalanladı.

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27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultaya gidecek olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" çağrısı yapıldığı iddiası ileri sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Erdoğan'ın da Akşener'e benzer sözler kullandığı iddia edildi.

Gerçek dışı iddialar

İYİ Parti, gündeme gelen iddiaları yalanladı. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- Dün bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

- Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyounun takdirlerine sunarız.