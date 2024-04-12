BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.492,41
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesinde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesinde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, liderlerin bayramlaşma görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" çağrısı yaptığı iddiasını yalanladı.

Abone ol

27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultaya gidecek olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" çağrısı yapıldığı iddiası ileri sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Erdoğan'ın da Akşener'e benzer sözler kullandığı iddia edildi. 

Gerçek dışı iddialar

İYİ Parti, gündeme gelen iddiaları yalanladı. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- Dün bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

- Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.
Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyounun takdirlerine sunarız. 

ÖNCEKİ HABERLER
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek
Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek
FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı
FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı
Norveç Sağlık Bakanı, intihal suçlamasının ardından istifa etti
Norveç Sağlık Bakanı, intihal suçlamasının ardından istifa etti
Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü
Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu
Peyzajda çim yerine "kuraklığa dayanıklı bitki" kullanımı çağrısı
Peyzajda çim yerine "kuraklığa dayanıklı bitki" kullanımı çağrısı
Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
Çorum FK, 1. Lig'de yarın Altay ile karşılaşacak
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan "yabancı VAR" açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan "yabancı VAR" açıklaması!
Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak
Papa Franciscus, eylülde Güneydoğu Asya ülkeleri turuna çıkacak