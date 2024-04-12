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'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına soruşturma açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

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Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan ve Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi.

Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Bayraktar'lara da iftira atmıştı

Yavuz'un ayrıca BAYKAR'a yönelik 'jet yakıt sattılar' iftirasına yönelik paylaşımda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 

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