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Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim

Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Trabzon'da konuştu. İmamoğlu, "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım" dedi.

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31 Mart'ta bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği Trabzon'dan üstü örtülü siyasi iktidara siyasi mesajlar verdi. 

İmamoğlu, Ortahisar ilçesinde 'Halk Buluşması'nda halka hitap etti.

"Olan önce emeklilere, kadınlara olur"

İBB Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Trabzon'un bir evladıyım. Ortaokulu, liseyi burada okudum. Bu şehir Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Onun doğduğu mahallede büyüdüm. Yine Fatih Sultan Mehmet'in yurt edindiği İstanbul'da yaşama başladım ve İstanbul'da belediye başkanı oldum.

Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu olsa olsa Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verir. O sandık, hepimizin eşitlendiği gündür. İşçisi, emeklisi, öğrencisi, öğretmeni... Eksik tarafı var. Bazen demokrasi bazen Cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez. İnsanlarını ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele ki rejimi yayından çıkarır başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan; olan önce emeklilere, kadınlara olur. Zulüm çektirir."

"Prangalarınızı söküp atın"

"31 Mart'ta siz o mührü vurdunuz ya... Şimdi artık yeni dönemin zamanı. O yüzden tam yol ileri diyoruz. Benim kapım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine açık. Partisi, inancı fark etmeksizin... Seçim bitti, artık hizmet zamanı. Şu prangalarınızı söküp atın, artık millete hizmet edin!"

"Beni geçecek adam doğmadı kardeşim"

"Biz demokrasi aşığıyız. Daha çok dinleyeceğiz, daha çok üreteceğiz. Bu, milletin ayağa kalkmasıdır. Büyüklerimin bana vasiyetidir; 'Makamın büyüdükçe başın öne eğilsin'. Biz bu anlayışın neferleri olacağız. Allahım beni aileme, Trabzonlulara, beni bu cennet vatana, şehrim İstanbul'a mahçup etme. Ben diyorum ki 'beni geçecek adam doğmadı kardeşim.' Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım. Çünkü millete hizmette kaybeden olmaz ki, hepimiz kazanıyoruz."

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