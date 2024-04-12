Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu

Türk bilim insanları, Antarktika'daki çalışmalarında uyguladıkları kurallarla, küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından fazlasıyla etkilenen güney kutup canlılarını, Beyaz Kıta'ya ve okyanuslara bağlı yaşamları korudu.

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İklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenen alanlardan biri olan Antarktika, büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Bu ekosistemde, kıtayı çevreleyen okyanuslarda yaşayan balinalar gibi büyük deniz memelilerinin yanı sıra 6 fok türü ve kıtanın simgesi olan penguenlerin 5 türü gözlemlenebiliyor.

Birçok deniz kuşu türünün de gözlemlenebildiği kıtada, sucul ekosistemlerde mikro ve makro boyutlarda birçok canlının yaşadığı da biliniyor.