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İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

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Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

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