BIST 9.814
DOLAR 32,35
EURO 34,48
ALTIN 2.488,99
HABER /  DÜNYA

Kazakistan’daki sel bölgelerinden yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan’daki sel bölgelerinden yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan’da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlardan etkilenen bölgelerden 100 bine yakın kişi tahliye edildi.

Abone ol

Yoğun yağışlı geçen kış sonrası eriyen kar suyunun taşkınlara yol açması sonucu ülkenin 10 eyaletinde 3 binden fazla ev su altında kaldı, kara yolları ve köprüler başta olmak üzere ulaşım altyapısı da hasar gördü.

Sel nedeniyle ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde barajlar doldu.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede sel bölgelerinden bugüne kadar 99 bin 920 kişi tahliye edildi. Halihazırda bu kişilerin 6 bin 566’sı geçici barınma merkezlerine yerleşirken 9 bin 15’i de evlerine döndü.

Su altında kalan kırsal bölgelerde, 98 bin 106 küçük ve büyük baş hayvan tahliye edilirken 8 binden fazla hayvan telef oldu.

Ülkede gece gündüz süren tahliye ve selle mücadele çalışmalarında askerler de dahil 34 bin 272 personel görev yapıyor.

Selden etkilenen bölgelere 1000 ton insani yardım ulaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada
Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada
Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş defnedildi
Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş defnedildi
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta yükseldi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta yükseldi
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu
Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu
Boş sandığı tabancayı ateşledi, arkadaşını öldürdü!
Boş sandığı tabancayı ateşledi, arkadaşını öldürdü!
Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik
Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik
Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu!
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu!