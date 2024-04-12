BIST 9.814
DOLAR 32,35
EURO 34,48
ALTIN 2.488,99
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Abone ol

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada
Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada
Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş defnedildi
Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş defnedildi
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta yükseldi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta yükseldi
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu
Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu
Boş sandığı tabancayı ateşledi, arkadaşını öldürdü!
Boş sandığı tabancayı ateşledi, arkadaşını öldürdü!
Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik
Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik
Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu!
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu!
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına soruşturma açıldı
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına soruşturma açıldı