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Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim ameliyat olacak!

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim ameliyat olacak!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Hırvat yıldızı Ante Rebic'in lomber bölgedeki disk patolojisi nedeniyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da ameliyat olacağını açıkladı.

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 Beşiktaş Kulübü, Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic'in ameliyat olacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

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