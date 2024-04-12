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TRT Arabi ekibine İsrail'de saldırı! Muhabir ayağını kaybetti

TRT Arabi ekibine İsrail'de saldırı! Muhabir ayağını kaybetti

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada'nın bir ayağını kaybettiğini ve muhabir Sami Berhum'un ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırısında TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada'nın ayağını kaybettiğini, muhabir Sami Berhum'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sobacı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampını bombalamasıyla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampı'nda TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."

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