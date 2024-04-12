Trabzonspor sahasında Sivasspor'a mağlup

Trendyol Süper Ligi 32. hafta açılış maçında Trabzonspor , sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Yiğidolar deplasmanda zorlu mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın tek golünü 52. dakikada Menig kaydetti.
Bu sonuçla EMS Yapı Sivasspor ligde 44 puana yükseldi. Trabzonspor ise 52 puanda kaldı.
Trabzonspor - Sivasspor maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Sivasspor maçı 1-0 kazandı.
90'+5 Maçın sonunda en az 5 dakika daha oyanacak.
78'Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Mendy penaltı noktasında sert şutunu çekti fakat kaleci gole izin vermedi.
70'Visca sağ kanattan içeri çevirdi. Enis Bardhi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
52'GOL! Sivasspor, Menig'in golüyle 1-0 öne geçti. Manaj'ın pasında ceza sahasına topla buluşan Menig karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
50'Meunier sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Camara'nın ayak koyduğu top kornere gitti.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.
41'Trabzonspor rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
36'Bartuğ'un kısa kullandığı köşe vuruşunda Uğur bekletmeden ortasını açtı fakat savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.
32'Murat sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında savundaman seken top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
30'Maçın ilk yarım saatlik bölümü geride kalırken Sivasspor'un henüz şutu yok.
21'Manaj ceza yayının solunda yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular serbest vuruş bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
15'Orta alanda topu kazanan Koita savunma arkasına sarkan Queensy Menig'e ara pasını göndermek istedi fakat savunma araya girdi.
9'Meunier sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kalecinin müdahalesiyle top kornere gitti.
3'Pepe ceza sahasının solunda topla buluştu ancak savunma araya girerek topu kaleciye kazandırdı.
1'İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.
Trabzonspor - Sivasspor ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.